إصابة اللاعب اللبناني محمد عطوي برصاصة في الرأس

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن لاعب الأنصار والتضامن صور والإخاء الأهلي سابقا محمد عطوي، تعرض لإصابة خطرة بعد اختراق رصاصة طائشة لرأسه في محيط منطقة الكولا.
وأضافت الصحيفة أنه لم تعرف أسباب إطلاق الرصاص، مشيرة إلى نقله إلى مستشفى المقاصد.
ويخضع اللاعب اللبناني لعملية جراحية، وسط مناشدات لتأمين وحدات دم له من فئتي +B و+O.
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