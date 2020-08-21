شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد تصميمها على محاسبة النظام السوري بسبب هجوم الغوطة الكيماوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخارجية الأميركية تصميمها على محاسبة النظام السوري على هجوم الغوطة الكيماوي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، استمرار حملة العقوبات على نظام بشار الأسد، قائلا: "لن نتوقف عن الضغط من أجل المساءلة وإيجاد حل سلمي للصراع السوري".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نواصل اليوم حملة العقوبات ضد نظام الأسد الفاسد والوحشي، تخلد هذه العقوبات الجديدة ذكرى ضحايا هجوم الأسد الكيماوي على الغوطة قبل سبع سنوات، لن نتوقف عن الضغط من أجل المساءلة وإيجاد حل سلمي للصراع السوري".

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ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن أمريكا فرضت عقوبات على قيادة وحدة عسكرية سورية لسعيها لمنع تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.

وكان قد ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس، عقوبات مرتبطة بسوريا على ستة أفراد، ومن بين من هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.