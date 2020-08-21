شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في ليبيا ترحب بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن ترحيبها بالبيانات المتعلقة بوقف إطلاق النار، واعتبرتها "خطوة مهمة لجميع الليبيين"، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية. Advertisements أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وأعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

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