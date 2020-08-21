وزير الإعلام الأردنى يعلن تسيير رحلات لإجلاء أردنيين من قبرص ووجهات أخرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة اليوم الجمعة تسيير رحلة إجلاء جوى من لارنكا في قبرص فى 26 أغسطس الجارى، لتأمين عودة أردنيين متواجدين في مختلف أنحاء قبرص.

وقال العضايلة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ إن هذه الرحلة تشمل أردنيين في الشطر الشمالي من قبرص، وتُنفذ كذلك باقي رحلات عودة الأردنيين من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

كما أشار العضايلة إلى أن العمل جار حاليا للتحضير لرحلة إجلاء مواطنين من جورجيا تُنفذ خلال الأسبوع القادم، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، مؤكدا أن رحلات الإجلاء الجوي ستستمر في مرحلتها الخامسة الأسبوع المقبل لعدد من الوجهات، وكما هو مقرر لها في السابق للمسجلين في هذه المرحلة واستكمالاً لتنفيذها، موضحا أنه سيتم تسيير ثلاث رحلات من أبو ظبي في 24 و25 و26 من الشهر الحالي، إضافة إلى رحلة من دبي في 22 أغطسطس الجاري، ورحلة من كل من جدة والرياض والقاهرة في 23 اغسطس الجارى.