شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: تسجيل 1213 إصابة جديدة و1591 حالة تعافي و32 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، لتتراجع الإصابات إلى أقل عدد منذ نحو 4 أشهر.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 1591 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 32 حالة وفاة.