تراجع أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر الغرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر، مساء اليوم نحو 854 جنيها، بحسب صحيفة "صدى البلد".
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وبلغ سعر الغرام عيار 14 الأدنى فئة نحو 569 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6832 جنيها.
وعالميا ارتفعت أسعار الذهب 1% لتتجاوز حاجز الألفي دولار، الثلاثاء الماضي، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر لأحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع.
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