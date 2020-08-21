استعدادا لمواجهة جديدة... إسرائيل تعزز نشر "القبة الحديدية" أمام غزة

أفادت القناة العبرية الـ"20"، ظهر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي عزز من نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة، تحسبا لأي مواجهة محتملة مع الفلسطينيين في غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس الخميس، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مستهدفا مجمعات عسكرية ومواقع إنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة للحركة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة: "غارات جوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة الليلة الماضية حيث تم استهداف مجمعات عسكرية ومواقع إنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس".