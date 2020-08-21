وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أن الانفجار أدى إلى احتراق السيارة المدنية ومقتل سائقها.

© Photo / خلية الإعلام الأمني العراقية أول قتيل إثر تفجير استهدف مركبة للقوات الأمريكية جنوبي بغداد

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الخلية وفقاً لجهد ومعلومات استخبارية، عثور القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد - فرقة المشاة السابعة عشر، بعد منتصف ليل أمس على مدفع SpG9 وصاروخين معدان لاستهداف الأرتال في منطقة "صخريجه" التابعة لناحية الرشيد في بداية الخط السريع.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

© Photo / خلية الإعلام الأمني العراقية Advertisements أول قتيل إثر تفجير استهدف مركبة للقوات الأمريكية جنوبي بغداد ..صور

وانفجرت عبوة ناسفة، عصر السبت الماضي (15 آب/ أغسطس الجاري) واستهدفت رتلاً يحمل دعماً لوجستياً للتحالف الدولي على الطريق السريع بين البصرة وذي قار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، الجمعة الماضية 14 أغسطس: "انفجار عبوة ناسفة على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع، دون حصول أضرار تذكر".

© Photo / خلية الإعلام الأمني العراقية أول قتيل إثر تفجير استهدف مركبة للقوات الأمريكية جنوبي بغداد ..صور

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد علقت على معلومات أشارت إلى استهداف رتل شاحنات يحمل دعماً للقوات الأمريكية جنوبي العراق.

وتعرضت سيارات ومواقع للتحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، لهجمات وقصف صاروخي على يد مجهولين طيلة الأشهر الماضية.