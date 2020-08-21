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شرط من الجوازات السعودية لتجديد هوية المقيم فوق 25 عاما

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وجه أحد المقيمين استفسارا للجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بشأن تجاوز أحد المرافقين له 25 عاما.

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وقال "هل يمكن تجديد الإقامة مع تجاوز أحد المرافقين 25، مع العلم بأن مكتب العمل يرفض نقل الكفالة قبل التجديد؟".

فأكدت مديرية الجوازات عبر موقع "تويتر": "التعليمات تشترط إجراء نقل الخدمات لمن بلغ 25 عامًا.. لتتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم، يرجى مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما دمت تعدَّيت السن القانونية".

وفي سياق متصل كشفت الجوازات السعودية عن آلية استلام جواز السفر الجديد، بعد استفسار أحد المستفيدين، والذي قال "جددت الجواز من قبل عيد الأضحى وإلى الآن ما أرسلتوا أنه جاهز للاستلام.. كيف أقدر أستلمه؟ دخلت أبشر ما فيه أي معلومات".

فرد الحساب الرسمي للجوازات "يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك".

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