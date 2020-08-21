عشائر الرقة: توحيد القبائل العربية شرق الفرات يسمح بطرد الغزاة الأجانب من سوريا

وأشار المجتمعون في الملتقى بالبيان الوطني الذي صدر باسم أبناء الشعب العربي السوري الشرفاء لتعرض سوريا لحرب إرهابية غير مسبوقة تستهدف شعبها، وجيشها، ومؤسساتها، ومواردها الوطنية تقودها وتوجهها قوى خارجية بمساعدة بعض القوى الداخلية تسعى للقضاء على العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

أكد محمد العبود، أحد وجهاء عشيرة السبخة (البوشعبان) العربية في ريف محافظة الرقة السورية المحرر، أن هناك بعض الممثلين عن بعض العشائر العربية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور يعملون ويصرحون في صف تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وإن مثل هذه التصريحات هي خيانة للمصالح الوطنية العربية الحقيقية وللسلطة الشرعية في الجمهورية العربية السورية.

وتابع العبود في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن هذه التصريحات تعتير "خيانة" لأنها تأتي في الوقت الذي تدافع فيه العشائر العربية في محافظة دير الزور "العكيدات" و"البكارة" بقوة وصلابة عن حقهم في أن يكونوا هم سادة أرضهم ويعملون جاهدين لطرد المحتلين الأمريكيين وأعوانهم من بلادنا بقوة السلاح والإرادة.

© Sputnik . ِAttia AL-Attia عشائر الرقة: توحيد القبائل العربية شرق الفرات سيسمح بطرد الغزاة الأجانب من سوريا

وأضاف العبود أن استمرار تنظيم " قسد" في قمع سكان منطقة الجزيرة السورية والفرات بناءً على أوامر أسيادهم الأمريكيين، الذين لا يهتمون بشيء إلا بالحفاظ على قدرتهم لسرقة نفطنا وغازنا وخيراتنا، حيث واصل الأكراد وبنشاط أكبر، تجنيدهم القسري علينا بأخذ أطفالنا وشبابنا بالقوة لتدريبهم في معسكراتهم، وقد أوهموهم أن الأكراد والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وحده القادر على "ضمان السلام" في المنطقة.

© Sputnik . ِAttia AL-Attia عشائر الرقة: توحيد القبائل العربية شرق الفرات سيسمح بطرد الغزاة الأجانب من سوريا

وأوضح العبود حيث يتم تدريبهم على قمع الانتفاضة الشعبية العربية في منطقة شرق الفرات، وعلى حراسة المنشأت النفطية، حيث يتم تجنيد شبابنا وتحريضهم وخداعهم لينقلبوا على شعبهم، بحجة محاربة إرهابيي "داعش"، لكن لا أحد يخبر هؤلاء الشباب بالحقيقة أنهم نفسهم الغاصبين لأرضنا قد خلقوا وزودوا الإرهابيين بالسلاح والمال والعتاد لتدمير بلادنا، أن هدفهم الحقيقي هو الحصول على مواردنا الطبيعية الوطنية.

© Sputnik . ِAttia AL-Attia Advertisements عشائر الرقة: توحيد القبائل العربية شرق الفرات سيسمح بطرد الغزاة الأجانب من سوريا

مؤكدأ يجب علينا -السوريين والعرب- أن نتذكر ذلك ونحارب أي شكل من أشكال العدوان على جمهوريتنا العربية السورية، يجب أن تتحد القبائل العربية في جميع أنحاء سوريا وأن تقف معًا ضد الغزاة، وعلى عرب محافظتي الحسكة والرقة الوقوف وقفة تاريخية ضد "قسد" غير الشرعية الغاصبة، لقد حان الوقت لنتذكر من هو المالك الحقيقي لأرضنا والعمل على إعادة الأمن والسلام لها.

© Sputnik . ِAttia AL-Attia عشائر الرقة: توحيد القبائل العربية شرق الفرات سيسمح بطرد الغزاة الأجانب من سوريا

وأشار العبود إلى أنه لن نتمكن من إحلال السلام والنظام واستعادة مواردنا الطبيعية إلا حين تصبح المنطقة تحت سيطرة أبنائها. فقط الحكومة الشرعية في سوريا، المنتخبة من قبل الشعب، هي القادرة على ضمان حياة كريمة لمواطنيها وضمان تنمية الاقتصاد والطب والتعليم والخدمات الاجتماعية وتشكيل الهيئات الإدارية. مصير بلادنا في أيدينا، مصلحتنا الكبرى تكمن في إنشاء سوريا قوية ومزدهرة لنا ولاطفالنا، على عرب محافظتي الحسكة والرقة ألا يخونوا شعوبهم، وعليهم أن ينتفضوا على ظلم الغاصبين.

© Sputnik . ِAttia AL-Attia عشائر الرقة: توحيد القبائل العربية شرق الفرات سيسمح بطرد الغزاة الأجانب من سوريا

يشار أن المجتمعون في "الملتقى الوطني السوري" في الرقة أكدوا حرص أبناء سوريا على وحدة الشعب، وتمسكهم بسيادة بلدهم وصيانته من كل عدوان مشددين على وحدة التراب السوري ووقوفهم إلى جانب انتقاضة الشرفاء في دير الزور ورفضهم لأي تدخل خارجي أو أي تدخل في الشأن السوري ودعمهم للجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة وسعيهم الدائم لحل الأزمة سياسياً عبر الحوار، مؤكدين تقديرهم العالي للقيادة الحكيمة في مواجهة الحرب الكونية على سوريا واعتزازهم بشجاعة وحكمة قائد الوطن السيد الرئيس بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.

© Sputnik . ِAttia AL-Attia عشائر الرقة: توحيد القبائل العربية شرق الفرات سيسمح بطرد الغزاة الأجانب من سوريا

وتسود مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" في المحافظات الشرقية من سوريا (الحسكة – دير الزور – الرقة) حالة من الاستياء الشعبي والمقاومة العشائرية ضد التواجد الأمريكي تنظيم "قسد" المواالي له، نتيجة ممارسات الطرفين التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح.