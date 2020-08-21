ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.
وأكد المجلس في رده الأسبوعي على الشائعات، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لما تم تداوله حول اشتراط الوزارة تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وأفادت الوزارة المصرية بأن كافة شهادات الميلاد سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، وأن إجراءات التقديم بالمدارس للعام الدراسي الحالي لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على أولياء الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر… الحكومة توضح حقيقة اشتراط تقديم شهادة ميلاد إصدار 2020 للالتحاق بالمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.