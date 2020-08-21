شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يعتبر الشراكة بين العسكريين والمدنيين صمام أمان لمنع انهيار السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: ورثنا ديوناً من النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار، والشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة، بدأنا في العودة للعالم بعد عقود من العزلة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وأشاد عمر قمر الدين وزير الخارجية السودانى المكلف، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، الأربعاء الماضى أن قمر الدين استقبل سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم على بن حسن جعفر، واستعرض اللقاء سير العلاقات النائية ومجالات التعاون بين البلدين.

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كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية للمصادقة على ميثاق الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.