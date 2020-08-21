شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. اعرف أسماء الشهور في الجاهلية قبل التقويم الهجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دارة الملك عبد العزيز، إنفوجراف حول تسميات الشهور في الجاهلية، حيث كان تسمية شهر محرم "المؤتمر" وشهر صفر بـ "ناجر" وشهر ربيع الأول بـ "خوان"، وشهر ربيع الآخر "وبصان" ، وشهر جمادى الأولى "الحنين" وجمادى الآخر "ربى أو ربة" وشهر رجب "الأصم" وشهر شعبان "عاذل"، وشهر رمضان "ناتق"، وشهر شوال "وعل" وشهر ذو القعدة "وزنة" وشهر ذو الحجة "برك".



تسميات الشهور فى الجاهلية

وأضافت في إنفوجراف آخر، أن التقويم الهجرى يسمى بالتقويم العربى والتقويم الإسلامي، وهو تقويم قمرى يعتمد في حسابه على دورة القمر حول الأرض لتحديد الأشهر وعدد شهوره 12 وهو التقويم المعتبر عن المسلمين في أشهر الحج ومناسكه وفى صيام رمضان وإفطاره وفى عدة النساء وبعض الأحكام الفقهية الأخرى.

وأوضح، أن عدد أيامه 354 أو 355 ، واعتمده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ويعتمد في تحديده 3 أجرام سماوية وهى الأرض والقمر والشمس وتستخدمه بعض الدول الإسلامية ومنها المملكة العربية السعودية كتقويم رسمي للدولة.

يشار إلى أن دارة الملك عبد العزيز، ذكرت عبر حسابها بموقع تويتر، أسباب تسمية الشهور العربية، وهى كتالى:

محرم.. لتحريم العرب القتال فيه

صفر.. لخروج العرب فيه إلى بلاد يقال لبها الصفرية ، يجلبون الطعام منها.

ربيع.. لارتباع الإبل فيه أي لطلبها النبات والكلأ

Advertisements

جمادى.. لجمود الماء فيها.

رجب.. لتعظيم العرب له في الجاهلية.

شعبان.. لتشعب القبائل فيه.

رمضان.. لشدة الحر الذى كان فيه فالرمض عن العرب هو الحر.

شوال.. لشولان الإبل فيه عن اللقاح

ذو القعدة.. كانوا يقعدون فيه لايبرحون.

ذو الحجة .. كانوا يحجون فيه.