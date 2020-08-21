شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسية التونسية تنفى وجود مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مسؤول فى رئاسة الجمهورية التونسية، ما راج من أخبار اليوم الجمعة حول وجود مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ويتنزل فى خانة الشائعات، بحسب سبوتنيك.

وكانت صحيفة "الشروق" التونسية قد أفادت فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن أحد عمال المخابز بجهة البحيرة 2 بالعاصمة قد كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي التفاصيل أفادت الصحيفة بأن رجل أعمال حاول توريط صاحب مخبز في مخطط لدسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة، وذلك من خلال إغراء العامل بمبلغ 20 ألف دينار مقابل القيام بالعملية، إلا أنه رفض وكشف المخطط.

ونقلت الصحيفة عن الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب في تونس تأكيدها على التحري حول المسألة وكشف الخلايا التي تشتغل على استهداف الرئيس.