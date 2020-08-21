شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 457 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬457 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان - نشرته رويترز- إن حالات الوفاة كانت في مدينة دورا بمحافظة الخليل وفي مدينة نابلس وفي جبل الزيتون ومخيم شعفاط بالقدس.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 151 حالة تلتها محافظة الخليل بإجمالي 140 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

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وأضافت‭‭‭‭ ‬‬‬‬أن بين المصابين بكورونا 25 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس آذار الماضي بلغ 24396‬‬‬ حالة، تعافى منها ‭‭‭15270‬‬‬، فيما بلغ عدد الوفيات ‭‭‭135‬‬‬.