شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الأردنية تمنع الاحتفالات الجماعية بالفنادق والمطاعم لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت وزارة السياحة والآثار الاردنية منشورا الى جمعية الفنادق، وجمعية المطاعم السياحية، بمنع الاحتفالات الجماعية ومنع حجز أكثر من طاولة، وعلى ان لا يزيد عدد المجموعة الواحدة على الطاولة عن 8 أشخاص، وذلك بحسب التعليمات الواردة في دليل اجراءات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس کورونا.

ودعت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالتعميم على أعضائها بالالتزام التام بادلة اجراءات السلامة والوقاية الصحية، ومنع الاحتفالات والتجمعات بجميع اشكالها، لافتة الى ان لجان الرقابة ستقوم بالتفتيش ومتابعة الالتزام بهذه الاجراءات.

وكانت وزارة السياحة الاردنية اعلنت ان برنامج ” اردننا جنة ” للسياحة الداخلية نجح فى استقطاب ( 104.302 ) مشاركا ، خلال اقل من شهرين منذ تفعيل موسمه الثاني تحت شعار “اردننا بخير” ، في ظروف استثنائية فرضتها جائحة وباء كورونا المستجد، حيث بدأ من مناطق الجنوب ،وتوسع للوسط والشمال ،ليشمل جميع محافظات المملكة ضمن مفهوم السياحة الامنة .

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وذكرت وزارة السياحة والاثار ،وهيئة تنشيط السياحة انه وخلال الفترة من 26 يونيو وحتى 15 اغسطس الجاري استقطب البرامج ما يزيد عن 104 الاف شخصا شاركوا في البرنامج من خلال التسجيل مباشرة في التطبيق الالكتروني الخاص به، وعن طريق مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران ،الذين جرى اشراكهم في هذا الموسم للتخفيف من حجم الضرر الذي لحق بهم جراء الجائحة.

ويستفيد المشاركون في برنامج ” اردننا جنة – اردننا بخير” من العروض والاسعار التشجيعية في المطاعم والفنادق واماكن الاستجمام في العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة : الكرك والشوبك والطفيلة، ومعان ، والمثلث الذهبي ( البترا ، وادي رم ، العقبة ) ، وام الجمال في المفرق ، ومادبا، وجبل نيبو، والسلط، وام الرصاص والبحر الميت وجرش واربد وعجلون وام قيس .