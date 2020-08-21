العراق.. قتيل بتفجير سيارة شركة متعاقدة مع "التحالف"

بغداد/ إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل شخص في تفجير استهدف سيارة تابعة لشركة محلية متعاقدة مع التحالف الدولي، جنوب العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش، في بيان، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة (سيارة) تابعة لشركة عراقية متعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة عويريج، جنوب العاصمة".

وأشارت الخلية، أن التفجير أدى إلى حرق السيارة، ومقتل سائقها.

ولم يوجه البيان اتهامات لأي طرف بالمسؤولية عن التفجير، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة (11.30 ت.غ).

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والتفجير يأتي ضمن سلسلة عمليات استهدفت امدادات ومصالح التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، منذ يوليو/ تموز الماضي، وذلك عبر عبوات ناسفة أو إضرام النيران في الشاحنات التي تحمل الإمدادات.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد.

وجاء التصويت، آنذاك، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء تلك التفجيرات، إضافة لهجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" القواعد العسكرية التي تتواجد فيها قواتها في العراق.

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