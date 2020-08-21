47 انتهاكا إسرائيليا بحق صيادي غزة في 5 أيام

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

أعلنت لجان الصيادين الفلسطينيين، الجمعة، رصد 47 انتهاكا إسرائيليا بحق صيادي قطاع غزة، منذ فجر الأحد الماضي.

وقال مسؤول اللجان زكريا بكر، للأناضول: "رصدنا 47 انتهاكا بحق صيادين، قرروا النزول للعمل في مناطق قريبة من شاطئ بحر غزة، لأجل توفير مستلزمات حياتهم".

والأحد، أعلنت إسرائيل إغلاق بحر غزة، وإلغاء مساحة الصيد تماما، بدعوى الاستمرار في إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات القريبة.

وأضاف بكر أن الانتهاكات جميعها، تم تسجيلها على مسافة تبعد نحو "ميل إلى ميل ونصف" بحري، قرابة شاطئ غزة.

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وتنوعت الانتهاكات بين إطلاق مباشر للنار باتجاه الصيادين، وملاحقتهم في البحر، وضخ المياه، بحسب مسؤول اللجان.

ووصف بكر ممارسات سلطات الاحتلال بحق الصيادين بـ"العقاب الجماعي، تحرم سكان غزة من توفير الغذاء، وفيها انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية".

وتسود أجواء قطاع غزة، منذ فترة، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي أهدافاً، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، رداً منه على إطلاق البالونات الحارقة.

ومنذ مطلع الأسبوع، أغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، امان حركة البضائع، ووسعت الإغلاق بعد يومين ليشمل المساعدات الإنسانية والوقود ما أدى الى توقف كامل عن العمل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.