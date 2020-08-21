عقيلة صالح يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

ليبيا / الخليج 365

دعا رئيس مجلس نواب طبرق الليبي، عقيلة صالح، الجمعة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد.

جاء ذلك في بيان لمجلس نواب طبرق، الموالي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وطالب البيان "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".

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وذكر البيان أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم".

كما اقترح أن "تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية".

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