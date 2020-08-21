اتصالات إسرائيلية إماراتية لتسريع توقيع الاتفاق الأمني

القدس/ الخليج 365

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة، عن اتصالات بين تل أبيب وأبو ظبي لتسريع توقيع الاتفاق الأمني.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن "إسرائيل تجري اتصالات مع الامارات لتوقيع مذكرة تفاهمات بشأن مسائل تخص الأمن الداخلي"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت: " بعث وزير الأمن الداخلي امير اوحانا، رسالة إلى نظيره الإماراتي سيف بن زايد، طلب فيها منه تسريع توقيع المذكرة".

ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، قولها إن "هذا المجال يثير اهتماما كثيرا في أبو ظبي وعليه فقد قبلت التوجه الإسرائيلي بترحاب".

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وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.