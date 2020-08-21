مقتل مدنيين اثنين في قصف لقوات النظام شمالي سوريا

إدلب/ أحمد قره أحمد/ الخليج 365

قتل مدنيان في قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام السوري، والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على جنوبي محافظة إدلب شمالي سوريا.

وقالت مصادر في المعارضة، الجمعة، للأناضول، إن "قوات النظام ومجموعات إيران استهدفت بقصف مدفعي، وصاروخي قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي".

وأضافت، أن "مدنيين اثنين كانا يقطفان التين في أحد البساتين قتلا بالقصف".

وتواصل قوات النظام ومجموعات إيران منذ 3 أشهر حشد مقاتلين، وآليات عسكرية في محيط منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، حيث وصل إلى المنطقة أكثر من ألفي مسلح مع آلياتهم الثقيلة خلال الفترة المذكورة.

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وأعلنت تركيا، وروسيا وإيران (داعمتان للنظام السوري)، في مايو/أيار 2017، توصلها إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وأحدثها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلوا هجماتهم على المنطقة.‎

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد عن مليون و942 ألف إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير2019.

وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.