الإعلام العبري يتوقع تصعيدا عسكريا إسرائيليا ضد غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للتصعيد في قطاع غزة بعد تقييم الأوضاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش "يستعد للتصعيد في الجنوب، بما في ذلك سلاح الجو وفرقة المخابرات".

وأضافت "سيتم اليوم إجراء تقييم للوضع في القيادة الجنوبية، وفي نهايته اتخاذ قرار بشأن استمرار عمل الجيش الإسرائيلي".

والقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي هي المسؤولة عن منطقة تشمل قطاع غزة.

من جهتها، قالت المحطة الإسرائيلية "12"، إن "الجيش الإسرائيلي أمر بوقف الأعمال الزراعية قرب السياج الحدودي مع القطاع حتى إشعار آخر".

Advertisements

وأضافت "كما تم تقليص تحركات القوات العسكرية لمنع الإضرار بها".

وأشارت المحطة الإسرائيلية، إلى "تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة اليوم".

وكان الجيش الإسرائيلي شن 3 غارات منفصلة خلال ساعات الليلة الماضية وفجر الجمعة على أهداف فلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "رصد 7 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية، واعترضت القبة الحديدية 6 منها".

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ أكثر من أسبوع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخله.

وتقول حركة "حماس"، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع، يسعون إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.