القوات الإسرائيلية تطلق قنبلة غاز داخل مستشفى "المقاصد"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365
اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مستشفى "المقاصد" الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وأطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخلها، حسب شهود عيان.
وقال الشهود لمراسل الخليج 365، إن عناصر من الشرطة اقتحموا مبنى المستشفى الواقع في جبل الزيتون، واعتدوا على عدد من المتواجدين داخلها.
وذكروا أن قوة الشرطة ألقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخل مبنى المستشفى خلال عملية الاقتحام.
لكن الشرطة الإسرائيلية نفت، في بيان، إطلاق عناصرها لقنبلة الغاز داخل المستشفى.
وأفاد البيان، أن "قوة من رجال الشرطة وحرس الحدود تعرضت لهجوم من قبل عدد من المشتبه بهم، بعد دخولها مستشفى المقاصد لفض شجار وقع داخله".
وأضاف أن القوة الشرطية "أجبرت المتواجدين على الخروج من مبنى المستشفى".
وزعمت أنه "تم رش الغاز المسيل للدموع على ما يبدو داخل المستشفى من قبل أحد المتورطين بالشجار".
والثلاثاء، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مستشفى "المقاصد" لاعتقال فلسطيني أصيب خلال مواجهات مع عناصرها في بلدة الطور بمدينة القدس.
وكانت إدارة "المقاصد"، أكبر المستشفيات الفلسطينية في القدس، احتجت مرارا على اقتحامات الشرطة الإسرائيلية لمبنى المستشفى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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