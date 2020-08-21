أرق على أرق ومثلي يأرق

حدثنا أشياخنا عن القلق البحثي الذي يرافق الباحث طيلة حياته، فما إن ينتهي من فكرة؛ إلا وتجد أختها قد أنشبت أظفارها في تلابيب عقله تؤزه أزا!!

لكنهم لم يحدثونا عن الأرق البحثي الذي ينشأ عن ذلك القلق، أرق يقض مضجع الباحث وينفض عن أجفانه لذة النوم يظل طوال الوقت يفكر ويفكر، تتوالد الأفكار في عقله وتتوافد خيولها وتركض في ذهنه ويغدو عقله كساحة صراع بين الأفكار، ولا شك أن هذا الصراع والتدافع يظهر على قسمات وجه الباحث، فتراه غائر العينين تظهر على تفاصيل وجهه آثار السهر ووثاء السفر في مفازات البحث العلمي التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد.

إن حالة الأرق هذه دائماً ما ترافق الباحث النشط المنتج فتراه شارد الذهن دائم التفكير، يقتطع من وقته الساعات الطوال للغوص في مسألة تبدو بسيطة في بدايتها وسرعان ما تتحول وتتفرع وتتعقد وتنبت أفكاراً عديدة، لأن الفكرة تقود إلى الفكرة والكتاب يخبئ بين صفحاته كتباً أخرى تنير الفكر وتكشف الجوانب المظلمة التي أخذت بالتبرج للباحث كلما تعمق في القضية محل الاهتمام.

ووصيتي لمن أصيب بهذا الأرق البحثي أن يعالج هذا الأرق بتدوين هذه الأفكار المتلاطمة كموج البحر حتى لا تتبخر بفعل النسيان، ومن ثم التفرغ للتخطيط لها وتنظيمها وبلورتها بصورة ناضجة على شكل أبحاثاً علمية ناضجة، وبذلك تتحول البذرة التي بدأت فكرة إلى ثمرة يانعة بهية المنظر تسر الناظرين وتبهج القراء..

بقلم: أحمد إبراهيم مسودي