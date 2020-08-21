مجمع إرادة يعقد اجتماعه السنوي للخطة الاستراتيجية

الخليج – حمدان سلمان الغامدي_جدة : عقد المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي اليوم الاربعاء الموافق ٣٠ / ١٢ / ١٤٤١ للهجرة الاجتماع السنوي لمناقشة الخطة الاستراتيجية السابقة والقادمة بحضور نائب المشرف العام الدكتور خالد العوفي ومساعدي المشرف العام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والادارية.. وكان من أبرز محاور الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه والتعرف على أبرز التحديات المساهمة في عدم تنفيذ بعض الأفكار والمقترحات والبرامج التطويرية.. وتم على ضوئه مناقشة ملف الإعتماد الأكاديمي للتدريب والجودة والسياسات والإجراءات وقياس مدى تطبيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف قصيرة وطويلة المدى ومراجعة كافة البنود الإدارية والفنية التي تعمل على تطوير كافة البرامج..

وتلخص الإجتماع إلى وضع الخطة المقترحة من قبل المشرف العام ونائبه ومساعديه ومدراء الادارات ورؤساء الأقسام مع وضع المدة الزمنية المناسبة لمناقشة واعتماد التصور النهائي للخطة الاستراتيجية القادمة

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