عام هجري .. كورونا .. البخيل

بداية أهنئ الأمة الاسلامية بقدوم عام هجري جديد جعله الله عام خير وسلام وخالي من الاسقام .

ثانياً نتمنى من الله ازاحة غمة مرض كورونا وعودة الحياة كسابقتها وخاصة بأننا لم نستشعر الكثير من النعم إلا بعد زوالها كنعمة الصحة والأمن وتوفر المعيشة والمدخول المالي .. الخ .

وهنا يجب أن نتخيل بأن نكون بمكان من أصابتهم الحروب وشردتهم وغربوا قسراً عن بلادهم فسكنوا الخيام ، ويروون من الخوف ويتغذون الهم والكدر صباحاً ومساءً ، فيكونون فاقدين لسبل الحياة والمعيشة لا سبل الترفيه والترويح عن الأنفس ..

وشد ذهني حكايات الكثير منهم وأقصى أمانيهم الاستقرار بأي من بلدان العالم ، فأرهقت أجسادهم من الترحال وأذهانهم من التفكير .

فالبعض أمنيته خروجه من مخيمات اللاجئين ليرى العالم كيف أصبح ؟

والبعض الاخر أمنيته مغادرة المعتقل لا المخيم كما يخيل إليه ، فلا بيت يؤويه مجرد خيام متقطعة تمزقت من مخالب الطقس برودة وحرارة .

مساعدة الأخوة بكل مكان واجب ديني وتبرئ ذمتك أمام البارئ عز وجل ، فمن بعد الله سبحانه وتعالى ليس لهم أحد .

فأرجو من له حيله بالمساعدة أن لا يبخل عليهم سواءً كان اعلامياً أو صاحب لجنة خيرية أو مقتدر وله تواصل معهم أو السياسيين ومن بمرتبتهم بالقطاعات الحكومية .

واختم كلامي بحديث نبوي شريف قال الرسول (ص) : ” إن الله -تعالى- اذا أراد بعبد خيراً استعمله ، فقيل فكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ” . (صححه الألباني)

ودمتم بحفظ الله .

*نكشة :

” البخيل فقير لا يؤجر على فقره ” !!

(ابن القيم)

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كتبه : جاسم الرميضي