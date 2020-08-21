بداية أهنئ الأمة الاسلامية بقدوم عام هجري جديد جعله الله عام خير وسلام وخالي من الاسقام .
ثانياً نتمنى من الله ازاحة غمة مرض كورونا وعودة الحياة كسابقتها وخاصة بأننا لم نستشعر الكثير من النعم إلا بعد زوالها كنعمة الصحة والأمن وتوفر المعيشة والمدخول المالي .. الخ .
وهنا يجب أن نتخيل بأن نكون بمكان من أصابتهم الحروب وشردتهم وغربوا قسراً عن بلادهم فسكنوا الخيام ، ويروون من الخوف ويتغذون الهم والكدر صباحاً ومساءً ، فيكونون فاقدين لسبل الحياة والمعيشة لا سبل الترفيه والترويح عن الأنفس ..
وشد ذهني حكايات الكثير منهم وأقصى أمانيهم الاستقرار بأي من بلدان العالم ، فأرهقت أجسادهم من الترحال وأذهانهم من التفكير .
فالبعض أمنيته خروجه من مخيمات اللاجئين ليرى العالم كيف أصبح ؟
والبعض الاخر أمنيته مغادرة المعتقل لا المخيم كما يخيل إليه ، فلا بيت يؤويه مجرد خيام متقطعة تمزقت من مخالب الطقس برودة وحرارة .
مساعدة الأخوة بكل مكان واجب ديني وتبرئ ذمتك أمام البارئ عز وجل ، فمن بعد الله سبحانه وتعالى ليس لهم أحد .
فأرجو من له حيله بالمساعدة أن لا يبخل عليهم سواءً كان اعلامياً أو صاحب لجنة خيرية أو مقتدر وله تواصل معهم أو السياسيين ومن بمرتبتهم بالقطاعات الحكومية .
واختم كلامي بحديث نبوي شريف قال الرسول (ص) : ” إن الله -تعالى- اذا أراد بعبد خيراً استعمله ، فقيل فكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ” . (صححه الألباني)
ودمتم بحفظ الله .
*نكشة :
” البخيل فقير لا يؤجر على فقره ” !!
(ابن القيم)
كتبه : جاسم الرميضي
كانت هذه تفاصيل خبر عام هجري .. كورونا .. البخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.