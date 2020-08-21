الإمارات تتبادل التهاني مع العالم الإسلامي بالعام الهجري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

تلقى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

كما تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بالمناسبة نفسها من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على «تويتر»: «نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.. عام يجدد فينا معاني عظيمة.. وقيماً نبيلة.. ومبادئ نبوية سامية.. اللهم أهلّه علينا بالأمن والأمان.. والسلامة والإسلام.. واحفظ بلادنا وأدم رخاءها واستقرارها».

كما كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»: «نهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بالعام الهجري الجديد.. داعين الله تعالى أن يجعله عام سلام ورخاء وتفاؤل على بلادنا والبشرية جمعاء.. نستلهم من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الحنيف والتي تعد نهجاً راسخاً في دولة الإمارات».

وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لقيادة وشعب الإمارات بحلول العام الهجري. وقال سموه على «تويتر»: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة وأمتنا العربية والإسلامية حلول السنة الهجرية الجديدة... ندعو الله أن يحفظ لنا أوطاننا ويديم علينا جميعاً نعمة الأمن والأمان».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على «تويتر»: «تهانينا لشعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عام هجري جديد.. عام خير وبركة وإنجاز على دولتنا.. وعام رخاء ورفعة وعزة لجميع المسلمين.. آمين».



وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بالعام الهجري، وقال سموه على «تويتر»: «نهنئ ونبارك لشعب الإمارات والشعوب الإسلامية جميعاً بحلول العام الهجري الجديد، راجين من المولى القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على «تويتر»: «بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن تكون سنة خير وبركة على الجميع يسود فيها التآخي والتسامح والاستقرار، ويديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار».

وهنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قيادة وشعب الإمارات بحلول رأس السنة الهجرية، ودوّن سموه على «تويتر»: «نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى الإمارات قيادة وشعباً ومقيمين وإلى العالم أجمع بحلول السنة الهجرية الجديدة، راجين المولى القدير بأن يكون عام خير وازدهار ومحبة وسلام وكل عام وأنتم بخير».

كما هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بالمناسبة وقال سموه على «تويتر»: «مع بداية العام الهجري الجديد نبارك لقيادة وشعب الإمارات والأمة الإسلامية العام الجديد.. نستلهم في هذه المناسبة ذكرى الهجرة النبوية وما حملته لنا من قيم التسامح والإخاء.. نسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والسعادة والمسرات».