إصابات جراء اقتتال ضمن الجماعات المسلحة شمال شرقي سوريا

وذكرت مصادر محلية أن "خلافا نشب بين ما يسمى "درع الحسكة" وما يسمى "فصيل الموالي" على تقاسم المسروقات والاستيلاء على منازل المواطنين وتطور إلى اشتباك بمختلف أنواع الأسلحة ما تسبب بإصابة عدد من الإرهابيين ودمار في منازل المدنيين"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

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ويتواصل الاقتتال فيما بين المجموعات الإرهابية في معظم المناطق التي تنتشر فيها ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

كما شهدت أجواء ريف إدلب الشمالية والشمالية الغربية في الأيام القليلة الماضية، تحليق مكثفاً للطيران الحربي، وذلك بعد رصد مواقع معادية استراتيجية لمسلحي التنظيمات الإرهابية عبر طائرات الاستطلاع الروسية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، بأن الطيران الحربي نفذ أكثر من 9 غارات جوية على التوالي باتجاه مواقع استراتيجية للمجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمال الغربي وتحديداً على محور بلدة الشيخ بحر.