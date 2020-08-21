وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أنها قررت "تسهيل حركة التنقل بين الإدارات المستقلة مع المحافظات العراقية، وتنظيم تبادل القوات الأمنية، وتنقل البعثات الدبلوماسية والأممية والقوات التحالف الدولي بين الإقليم والمحافظات".
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وقررت الوزارة، إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل، والسليمانية، وحركة التبادل التجارية بين مدن الإقليم والمحافظات وفق التعليمات الصحية.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت استعدادها لاستيراد أول لقاح خاص لعلاج مرضى "كوفيد 19"، يقر علميا للاستخدام البشري في أي مكان من العالم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، أن العراق على تواصل مع جميع الجهات العملية المختصة في تصنيع اللقاحات.
وأضاف البدر، قائلا: "متى ما أقر علميا للاستخدام البشري أي لقاح في أي مكان في العالم سيكون العراق من أولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه، نافيا وصول لقاح صيني – إماراتي مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل لعلاج العراقيين المصابين بالجائحة".
كانت هذه تفاصيل خبر إقليم كردستان العراق... استئناف حركة الملاحة في مطاري أربيل والسليمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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