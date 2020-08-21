إقليم كردستان العراق... استئناف حركة الملاحة في مطاري أربيل والسليمانية

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أنها قررت "تسهيل حركة التنقل بين الإدارات المستقلة مع المحافظات العراقية، وتنظيم تبادل القوات الأمنية، وتنقل البعثات الدبلوماسية والأممية والقوات التحالف الدولي بين الإقليم والمحافظات".

© AFP 2020 / Carl de Souza

وفيما يتعلق بالحركة في المعابر الحدودية (برويزخان، سرزيري، بن، تويله، بشته، شوشمه)، فقد أبقت وزارة داخلية الإقليم على إغلاقها أمام السياح، وإتاحتها حصراً للحركة التجارية، مع فتح المعابر (باشماخ، حاج عمران)، أمام مواطني الإقليم العالقين في إيران والراغبين في العودة.

وقررت الوزارة، إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل، والسليمانية، وحركة التبادل التجارية بين مدن الإقليم والمحافظات وفق التعليمات الصحية.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت استعدادها لاستيراد أول لقاح خاص لعلاج مرضى "كوفيد 19"، يقر علميا للاستخدام البشري في أي مكان من العالم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، أن العراق على تواصل مع جميع الجهات العملية المختصة في تصنيع اللقاحات.

وأضاف البدر، قائلا: "متى ما أقر علميا للاستخدام البشري أي لقاح في أي مكان في العالم سيكون العراق من أولى الدول التي تستورده وتفعل استخدامه، نافيا وصول لقاح صيني – إماراتي مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل لعلاج العراقيين المصابين بالجائحة".