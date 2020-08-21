© REUTERS / RAMZI BOUDINA
ووضعت الأرصاد الجوية تنبيها باللون البرتقالي يخص موجة حر شديدة في ولايات عنابة، الطارف، سكيكدة، قالمة، سوق اهراس، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.
كما وضعت تنبيها باللون الأصفر يخص موجة حر في ولايات المسيلة، الوادي، ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار وتندوف.
وأفاد الديوان الجزائري أن درجات الحرارة في البلاد ستتعدى 44، في الولايات الشرقية، و48 درجة تحت الظل، في الولايات الجنوبية، كما أن موجة الحر ستستمر في هذه الولايات حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر... موجة حر استثنائية تضرب 17 ولاية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.