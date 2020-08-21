الجزائر... موجة حر استثنائية تضرب 17 ولاية اليوم

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ونقلت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، عن مصالح الأرصاد الجوية تحذيرها من استمرار موجة الحر في الولايات الشرقية والجنوبية، اليوم.

ووضعت الأرصاد الجوية تنبيها باللون البرتقالي يخص موجة حر شديدة في ولايات عنابة، الطارف، سكيكدة، قالمة، سوق اهراس، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.

كما وضعت تنبيها باللون الأصفر يخص موجة حر في ولايات المسيلة، الوادي، ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار وتندوف.

وأفاد الديوان الجزائري أن درجات الحرارة في البلاد ستتعدى 44، في الولايات الشرقية، و48 درجة تحت الظل، في الولايات الجنوبية، كما أن موجة الحر ستستمر في هذه الولايات حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.