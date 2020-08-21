وقال المركز، أن ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية.
وأوضح أن "أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب".
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية تنفي فرض ضريبة جديدة على عملاء المحمول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.