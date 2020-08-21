الحكومة المصرية تنفي فرض ضريبة جديدة على عملاء المحمول

وقال المركز، أن ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية.

وأوضح أن "أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب".

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.