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شكرا لقرائتكم خبر عن غارات روسية على مواقع داعش في البادية السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى أن القوات الروسية شنت غارات على مواقع داعش في البادية السورية، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وفى وقت سابق نظم عدد كبير من سكان محافظة الحسكة، وقفات احتجاجية أمام القصر العدلى والمركز الثقافي في القامشلى، استنكاراً للعدوان الأمريكي على حاجز للجيش السورى فى تل الذهب .
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": ندد المشاركون في الوقفات بالعدوان الأمريكي الذي استهدف حاجزاً للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف القامشلي ودعوا إلى مقاومة الاحتلال الأمريكي والالتفاف حول الجيش وتفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل الذي ينتهك السيادة السورية ويسرق الثروات.
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