شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط عراقى من جهاز مكافحة الارهاب في عملية مداهمة بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل أحد ضباط جهاز مكافحة الارهاب في عملية مداهمة بمحافظة صلاح الدين، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

ويشهد العراق سلسلة من عمليات الاغتيال ضد نشطاء عراقيين، في الوقت الذى أقال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، قائد شرطة البصرة ومدراء أمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة، وفى هذا السياق ذكر موقع روسيا اليوم، أن ناشطة فى الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوب العراق، حيث أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا بمحافظة البصرة.

وريهام يعقوب هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة، كما ذكرت تقارير إعلامية أن مسلحون مجهولون قاموا بمحاولة اغتيال الناشط زيدون عماد في بغداد، مشيرة إلى أن المحاولة باءت بالفشل.

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ويوم الإثنين الماضى أيضا أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم أن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومحتجين في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، وتظاهر المحتجون للمطالبة بكشف قتلة النشطاء والمتظاهرين في المحافظة، وبعد اقترابهم من منزل المحافظ حدثت الصدامات".