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وزير خارجية قطر لعريقات: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

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وبحسب

الأنباء القطرية، أكد وزير الخارجية القطري موقف بلاده الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

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ويشار إلى أن اتصال الوزير القطري يأتي وسط التفاعل الدولي على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، في الوقت الذي طالبت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية، أبوظبي، بالتراجع عن الاتفاق.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

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ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدانا أخرى تقوم بذلك".

بينما دعا ​أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الإمارات للتراجع عن هذه الخطوة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي هو "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، معربا عن رفضه لهذا الاتفاق.

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