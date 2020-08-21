شكرا لقرائتكم خبر عن فتش عن حماس.. كيف مهدت الحركة للسلام الدافئ بين الدوحة وتل أبيب؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقات مشبوهة، وتطبيع من وراء الستار، بهذه العبارة تتلخص علاقات قطر وإسرائيل، لكن ما هى كلمة السر.. وحلقة الوصل؟

الإجابة: حماس فى السنوات القليلة الماضية لعبت الحركة الفلسطينية دورا فى تقريب تل أبيب والدوحة، عبر بوابة المساعدات المقدمة لقطاع غزة كون قيادات الحركة ثروات طائلة، وبات المال القطرى ثمناً لغض الطرف عن ممارسات إسرائيل.

العلاقة الغامضة تحدث عنها مسئولين إسرائيليين قبل أشهر، قالت صحيفة هاآرتس: قيادة جيش إسرائيل الجنوبية ناشدت قطر.. "أرسلوا الأموال لحماس"

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وعلاقات الدوحة ـ تل أبيب تعود إلى التسعينيات، بعد انقلاب 1995 فى قطر حتى بدايات الألفية الجديدة.

وفى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة..