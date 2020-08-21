شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني: نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة وتحقيق أهداف الثورة السودانية أمامه تحديات وعقبات يجب أن نواجهها معا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

أشاد عمر قمر الدين وزير الخارجية السودانى المكلف، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، اليوم الأربعاء - أن قمر الدين استقبل سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم على بن حسن جعفر، واستعرض اللقاء سير العلاقات النائية ومجالات التعاون بين البلدين.

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كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية للمصادقة على ميثاق الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.