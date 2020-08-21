شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعفاء عدد من المسئولين بالسعودية على خلفية قضايا فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد قضى الأمر الملكى بحسب " واس" بما يلي :

1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد .



2 ـ إعفاء محافظي : أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة.



3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

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4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة ، وتبوك ، وعسير ).



5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك ، ورؤساء بلديات : أملج ، والوجه ، والسودة.



6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.



7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.



8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.