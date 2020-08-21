للمرة الثالثة خلال ساعات..الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة

غزة/ الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شنّ غارات على قطاع غزة، هي الثالثة، خلال ساعات ليل أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة.

وقال الجيش في تصريح نشره على حسابه في تويتر، صباح الجمعة "شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل، غارات على عدة أهداف أُخرى تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وأوضح أنه استهدف خلال الغارات "بُنى تحتية تحت أرضية (نفق) تابعة لحماس".

وقال الجيش إن الغارات جاءت ردًا على اطلاق "٧ قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية، اعترضت القبة الحديدية ٦ منها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، فجر الجمعة، أصاب منزلا في مدينة سيدروت، المحاذية للقطاع.

وهذه المرة الثالثة التي يقصف فيها الجيش الإسرائيلي، أهدافا في قطاع غزة، خلال ساعات ليل الخميس وصباح الجمعة.

فقد قصفت مقاتلات إسرائيلية، مساء الخميس، موقعا يتبع للجناح المسلح لحركة "حماس" (كتائب عز الدين القسام) جنوبي قطاع غزة، ردا على إطلاق "بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

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ثم عادت وقصف، فجر الجمعة، ما قالت إنه مجمع عسكري تابع لحركة حماس، يحتوي على "موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية"، ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل (مساء الخميس)، لكنها سقطت داخل أراضي القطاع.

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

كما لم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس، على الهجمات الإسرائيلية.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ أكثر من أسبوع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخله.

وتقول حركة حماس، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

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