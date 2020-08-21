“التعليم” توضح طريقة تقييم الطلاب عبر منصة “مدرستي”

أوضحت وزارة التعليم الأنشطة التعليمية المتوافرة عبر منصة “مدرستي”، وكذلك الآلية التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب.

وقالت الوزارة إن تقييم الطالب على المنصة يتم من خلال اختبارات إلكترونية دورية يتم رفعها على المنصة من قبل المعلم، وما تم إنجازه من الأنشطة والمهام الأدائية المرفوعة للطالب، وحضور الحصص الدراسية الافتراضية، ومشاركته الفعالة مع المعلم والزملاء والتزامه بآداب السلوك الرقمي، لافتة إلى أن الطالب يمكن أن يطلع على أدائه من خلال التقارير التي توفرها له المنصة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للطلاب القيام بجميع الأنشطة التعليمية التزامنية وغير التزامنية باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني عبر المنصة مثل المشاركة مع الزملاء والمعلم، وحل الواجبات الإلكترونية وتسليمها إلكترونياً، والمشاركة في حلقات النقاش مع المعلم ومنسوبي المدرسة، والتواصل مع المعلم عبر البريد الإلكتروني وغرف المعلمين.

وأشارت إلى أن المنصة تحتوي على مصادر تعليمية متنوعة مثل فيديوهات مرئية وكرتونية وواقع معزز ومصادر ثلاثية الأبعاد وقصص وكتب تربوية وبرامج مايكروسوفت أوفيس 365، ومصادر تعليمية يتم من خلالها تعليم اللغة الإنجليزية، كما تحتوي على نادٍ للرياضيات، وبنك لأكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني محكّم للمقررات الدراسية كافة.