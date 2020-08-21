“حساب المواطن”: استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمُتقدمين

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن استمرار تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمُتقدمين؛ للحصول على الدعم بعد تاريخ الصرف لـ”الدورة 28″ والخاصة بشهر مارس الماضي.
وأوضح القحطاني وفقاً لـ”المدينة”، أن تعليق الطلبات الجديدة يشمل مَن تقدم قبل هذا التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته.
ونوه إلى أنه يستثنى من التعليق إضافة تابعين للمُستفيدين الحاليين، موضحاً أن الضوابط الجديدة الخاصة بالبرنامج سبق الإعلان عنها في أبريل الماضي.
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