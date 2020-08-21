شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحارا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.ً وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا الى مضطرب أحياناً آخر الليل ويحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والمد الثاني عند 02:42 والجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 20:32 ..ويكون الموج في بحر عمان متوسطا ويحدث المد الأول عند 11:26 والثاني عند الساعة 23:33 والجزر الاول عند الساعة 17:34 الساعة والجرز الثاني عن الساعة 05:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 42 33 85 35 دبي 43 33 80 40 الشارقة 42 33 80 40 عجمان 40 32 80 40 أم القيوين 41 31 75 35 رأس الخيمة 44 32 75 40 الفجيرة 36 31 80 45 العين 46 33 75 25 ليوا 47 29 75 20 الرويس 40 28 80 40 السلع 42 29 75 40 دلما 36 30 80 45 طنب الكبرى 38 31 85 40 طنب الصغرى 38 31 85 40 أبو موسى 38 31 85 40

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البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حاراً ويكون حسن بوجه عام هذه الليلة.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار .

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 70 % والصغرى 15 %.