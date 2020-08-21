شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 42 ألف مسافر منذ تشغيل الرحلات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سعد العتيبي مقرر اللجنة العليا لإعادة التشغيل التجارى في مطار الكويت الدولي، أن استعدادات المطار تسير وفق البروتوكول الصحي الذي يتضمن تطبيق إجراءات السفر وفق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن عدد الرحلات التجارية منذ بداية الشهر الجاري حتى أمس الأول بلغ 285 رحلة.

ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، كشف مقرر اللجنة العليا لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي م. سعد العتيبي أن إجمالي أعداد المسافرين القادمين والمغادرين بلغ 42410 مسافرين منذ استئناف تشغيل الرحلات التجارية عبر 534 رحلة جوية، مؤكداً ان استعدادات المطار تسير وفق البروتوكول الصحي الذي يتضمن تطبيق اجراءات السفر وفق الاشتراطات الصحية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ضمن المرحلة الأولى من التشغيل التجاري والتي تمتد حتى فبراير المقبل.

وقال العتيبي، لـ "الجريدة"، إن الادارة العامة للطيران المدني لم تحدث أي تغييرات على قائمة الدول المحظورة والبالغ عددها 31 دولة من دخول الأراضي الكويتية ضمن تداعيات جائحة كورونا، مبيناً ان السلطات الصحية تراجع القرار كل 10 أيام بدقة للوقوف على مدى تحسن الأوضاع الصحية في تلك الدول.

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وحول حركة الملاحة الجوية في المطار، ذكر العتيبي ان مطار الكويت يشهد حركة طبيعية وناجحة حيث بلغ عدد المسافرين المغادرين منذ انطلاق الرحلات التجارية منذ بداية الشهر الجاري وحتى أمس الاول بلغ 28414 راكبا من خلال 285 رحلة تجارية، مؤكداً ان جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي ودون أي تأخير.

وعن القادمين، أكد أن جميع المسافرين القادمين يخضعون، وفق توجيهات السلطات الصحية، للحجر المنزلي 14 يوماً، لافتاً الى ان عدد الرحلات القادمة الى الكويت منذ تشغيل الرحلات التجارية بلغ اكثر من 249 رحلة حتى أمس شملت على متنها 13996 راكبا.

ولفت إلى ان اللجنة العليا لاعادة تشغيل الرحلات التجارية تتابع بشكل مستمر وبمشاركة العديد من جهات الدولة المعنية احتياجات ومتغيرات التشغيل التجاري وملاحظات الجهات العاملة في المطار أولاً بأول للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ضمن مرحلة تشغيل الرحلات التجارية.