شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات البحرينى: انجازات فريق الفضاء تدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس كمال بن أحمد بن محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بعددٍ من أعضاء فريق البحرين للفضاء، حيث قدموا له عرضاً تفصيلياً حول مسيرتهم الدراسية ونبذة عن عدد من المشاريع التي انجزوها، بالإضافة إلى شرحٍ وافٍ عن مشاريع تخرجهم.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، اشتمل العرض على تفاصيل تقنية عن كل مشروع مع التركيز على مشروعهم لبناء قمر صناعي، وبيان نوع المهمة التي سينفذها القمر الصناعي وفوائدها العلمية والخبرات المكتسبة من بناءه، كما تطرق العرض لتقديم منجزات أعضاء الفريق كلٍ على حدة في مجالات بناء الأقمار الصناعية وتقنيات علوم الفضاء وتنفيذ الأبحاث العلمية، حيث بلغ مجموع عدد الأبحاث المنشورة من قبل أعضاء الفريق 7 أبحاث علمية حتى تاريخه، بينما لا تزال 8 بحوث علمية قيد النشر.

من جانبه أشاد المهندس كمال بن أحمد بن محمد بما اطلع عليه من انجازات لفريق البحرين للفضاء، مصرحاً: «إن ما شهدته اليوم من انجازات لفريق البحرين للفضاء والذي عملنا على تشكيله في نهاية 2018 يدعو للفخر، ويؤكد على حسن الاختيار لأعضاء الفريق الذين شرفوا بإنجازاتهم مملكة البحرين. وإنني على ثقة بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانجازات الكبيرة والمتميزة لهذا الفريق الشاب والتي ستكون نبراساً يقتدي به شباب مملكة البحرين في قبولهم للتحديات وتجاوزها بعزيمتهم واصرارهم لتحقيق رفعةهذا البلد العزيز وتقدمه.»