الجيش الإسرائيلي يُجدد قصفه أهدافاً في غزة

غزة/ هاني الشاعر، رمزي محمود/ الخليج 365

جدّد الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، قصفه أهدافاً في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بأكثر من صاروخ موقعاً لحركة حماس في منطقة تُعرف محليا باسم "التوام" شمال قطاع غزة.

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، نشره على حسابه في توتير "ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".



وأضاف إنه استهدف مجمعا عسكريا يحتوي على "موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس".

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ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس.

وفي وقت سابق، مساء الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، لكنها سقطت داخل أراضي القطاع.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ أكثر من أسبوع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخله.



وتقول حركة حماس، إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

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