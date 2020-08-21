انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 58 سنتا ليبلغ 45.11 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 45.11 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 45.69 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 45.37 دولار للبرميل بانخفاض تسعة سنتات في حين أنهى الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط التعاملات أمس على زيادة أربعة سنتات ليبلغ 42.93 دولار للبرميل.
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