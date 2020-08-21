الخارجية الأمريكية: نشعر بغضب إزاء مقتل نشطاء معارضين للحكومة بالعراق

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس في بيان "نحث حكومة العراق على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميليشيات والعصابات الإجرامية التي تهاجم العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Sergei Pyatkov

وأعلنت شرطة العراقية، يوم الأربعاء تعرض سيارة بداخلها 4 نساء إلى عملية إطلاق نار، في محافظة البصرة العراقية.

ووفقا لبيان الشرطة، فإن من ضمن النساء كانت الدكتورة الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب، حيث وافتها المنية على الفور مع امرأة أخرى، وجرحت اثنتان أخريان.

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وغرد رئيس الوزراء العراقي عبر موقع "تويتر"، قائلا على خلفية الاغتيالات الأخيرة للناشطين: "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

ويشار إلى أن ريهام يعقوب هي إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة العراقية.

كما تعرضت ناشطات من محافظة البصرة، منذ عدة أيام، لمحاولة اغتيال، حيث تم نقلهن على أثرها إلى المستشفى "في حالة خطرة".