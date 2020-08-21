شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وبيرو يشاركان في المرحلة الثالثة من تجربة لقاح لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، على منصة التواصل الاجتماعي الصينية وي تشات إن السلطات في بيرو والمغرب وافقت على المشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تطوره الشركة.

وتسمح تجارب المرحلة الثالثة، التي تضم عادة آلاف المتطوعين، للباحثين بجمع بيانات حول فاعلية اللقاحات المحتملة من أجل الحصول على الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية.

ودخل اللقاح التجريبي لمجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، التابعة لمجموعة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة، المرحلة الثالثة من التجارب في الإمارات العربية المتحدة التي حشدت بالفعل 15 ألف متطوع.

كما حصل على الموافقة على تجربته في البحرين في دراسة تستهدف مشاركة حوالي 6000 متطوع.