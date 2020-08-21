أول سبتمبر آخر موعد للمشاركة في جوائز «الشارقة للكتاب»

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استمرار استقبال طلبات الترشح لجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، حيث تتيح للكتاب والناشرين التقدم للجوائز عن فئاتها السبع: أفضل كتاب إماراتي (في مجال الرواية)، وأفضل كتاب عربي (في مجال الرواية)، أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع (أدب الرحلات)، وأفضل كتاب إماراتي (مطبوع عن الإمارات)، وأفضل كتاب إماراتي (في مجال الدراسات)، وأفضل كتاب أجنبي (خيالي)، وأفضل كتاب أجنبي (واقعي).

ويسعى المعرض الذي يعقد هذا العام في دورته ال39، إلى تشجيع الإبداعات المحليّة ودعم المواهب الناشئة في المجتمع الإماراتي من خلال جائزة «الكتاب الإماراتي» بفئاتها الأربع : «الرواية»، و«الدراسات»، و«الإبداع»، و«النصوص المسرحية»، إذ ينال الفائزون جوائز مالية تبلغ قيمتها 400 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لكلّ فئة، وتُمنح جائزة فئة «الإبداع» في كل عام لنوع أدبي جديد، حيث تم تخصيصها هذا العام ل«أدب الرحلات» بهدف إبراز المواقف والتجارب الحياتية والإنسانية التي رصدها المؤلفون المحليون.

وحددت الهيئة للراغبين بالتقدم والمشاركة مجموعة من الشروط أبرزها أن تكون الأعمال المشاركة جديدة ومتفرّدة في مواضيعها وألا يكون قد مرّ على إصدار طبعاتها الأولى عامان، كما نصّت أن تكون النسخ المترشحة أصليّة وليست إعادة لطبعة قديمة ولم يسبق لها الفوز بأي جائزة محلية أو عربية أو عالمية.

واعترافاً منها بدور وأهمية العمل الروائي وأثره في المشروع الثقافي الإنساني، خصصت الهيئة جائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية» التي تحتفي من خلالها بهذا النوع الأدبي، وتدعم تجارب كتابه المجددين والرائدين في أعمالهم، حيث رصدت للفائز 150 ألف درهم إماراتي.

وحددت الهيئة للراغبين بالتقدم والمشاركة مجموعة من الشروط أبرزها: أن يكون الكتاب المقترح مكتوباً باللغة العربية الفصحى، وذا محتوى جديد ومتفرّد، كما اشترطت ألا يكون قدّ مرّ عامان على إصدار الطبعة الأولى من الكتاب، وأن يكون العمل روائياً وليس مجموعات قصصية أو مقالات.

أما جائزة «أفضل كتاب أجنبي» بفئتيها «أفضل كتاب أجنبي خيالي» و«أفضل كتاب أجنبي واقعي»، فرصدت 50 ألفاً لكل فئة، وجاءت بهدف إبراز دور الأعمال الأدبية الأجنبية وفتح باب التواصل والحوار مع مختلف ثقافات العالم، ووضعت الهيئة للمترشّحين مجموعة من الشروط أبرزها: أن تكون الأعمال المقدمة أصلية ومتفرّدة في مواضيعها، وألا يكون قد مرّ على إصدار طبعاتها الأولى عامان، كما اشترطت عدم حصولها على أي جائزة من هذه الفئة إلا قبل مرور عامين على إصدارها.

وحرصاً منها على الارتقاء بواقع صناعة الكتاب، وتكريماً لجهود الناشرين، تخصص الهيئة جائزة «الشارقة لتكريم دور النشر»، والتي تضم ثلاث فئات هي: جائزة «أفضل دار نشر محلية»، وجائزة «أفضل دار نشر عربية»، وجائزة «أفضل دار نشر أجنبية»، حيث رصدت جوائز مالية قيمتها 75 ألف درهم بواقع 25 ألفاً لكل فئة.

وحدّدت الجائزة على دور النشر الراغبة بالترشّح أن يكون المتقدّم مشاركاً في دورة «الشارقة للكتاب»، وأن يكون متخصصا في النشر ويمتلك إصدارات بارزة وتلبي احتياجات قطاعات مهمة في المجتمع، كما يجب أن يكون عضواً في اتحادات الناشرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب ذلك وضعت الجائزة شروطاً تنصّ على أن تمتلك الدار ما لا يقل عن عشرة إصدارات خلال سنة ترشّحها للجائزة في مجال التخصص وغيرها من الشروط التي يمكن التعرّف عليها جميعاً عبر زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة https://www.sibf.com/ar/content?id=10374.

من جانب آخر أعلنت الهيئة عن استمرار تلقي طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» و تعد الجائزة التي تبلغ قيمتها مليوناً و300 ألف درهم إماراتي الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف.