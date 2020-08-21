شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لن يكون هناك حظر شامل على مستوى البلاد ما لم تكن هناك دواع حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أنه لن يكون هناك إغلاق أو حظر شامل على مستوى البلاد، ما لم تكن هناك دواع حقيقية لذلك، وسيتم إبلاغ المواطنين قبل فترة كافية عن أي مناطق سيتم إغلاقها أو عزلها، وأوضح وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أنه سيتم أيضا تكثيف الرقابة على المراكز الحدودية، التي شكلت بؤراً لانتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الساحة الداخلية. وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى الأردن، تمديد إغلاق الحدود مع سوريا لأسبوع إضافي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وكانت الأردن قد أعلنت خلال الأسبوع الماضى غلق حدودها مع سوريا لمدة أسبوع، وذلك على خلفية وصول حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل إحكام الأردن الناجح لمنع انتشار الفيروس. وقرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود

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