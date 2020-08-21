شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تستهدف جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أهداف جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر محلية في غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ، بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للمقاومة بـ3 صواريخ غربي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت موقعا آخر ، غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات .

وفى الأيام الماضية، ذكرت تقارير إعلامية، أن صاروخ أطلق من قطاع غزة على إحدى المستوطنات قرب عسقلان، حيث أطلقت صفارات الإنذارت بالمدينة.

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فى غضون ذلك، قصفت الطائرات الإسرائيلية، أرضا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وشهود عيان القول، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع شمال بيت لاهيا، وأراضى زراعية فى، وقت أطلقت فيه البحرية الإسرائيلية عدة قذائف فى عرض بحر شمال غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين.